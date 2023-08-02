Замгендиректора ОАК: планируется в шесть раз увеличить производство МС-21

Перед Объединенной авиастроительной корпорацией стоит задача выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20 «Суперджет», 12 Ил-114 и 20 Ту-214, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации Андрея Богинского.

ОАК к 2026 году произведет 18 МС-21 и более 40 Superjet New

Это планируется сделать в течение четырех лет. Одновременно осуществляется импортозамещение, развитие производственных мощностей.

Богинский отметил, что контракты по МС-21 и «Суперджет» уже подписаны.

Как стало известно ранее, самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыМс-21

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