Замгендиректора ОАК: планируется в шесть раз увеличить производство МС-21
Перед Объединенной авиастроительной корпорацией стоит задача выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20 «Суперджет», 12 Ил-114 и 20 Ту-214, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации Андрея Богинского.
Это планируется сделать в течение четырех лет. Одновременно осуществляется импортозамещение, развитие производственных мощностей.
Богинский отметил, что контракты по МС-21 и «Суперджет» уже подписаны.
Как стало известно ранее, самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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