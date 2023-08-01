ОАК к 2026 году произведет 18 МС-21 и более 40 Superjet New
1 августа 202306:41
Объединенная авиационная корпорация России до 2026 года должна произвести 18 МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора корпорации по гражданской авиации Андрея Богинского.
По его словам, за 2023-2025 годы должны произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Superjet New. В настоящее время работы идут по графику.
Как стало известно ранее, самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru