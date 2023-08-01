ОАК к 2026 году произведет 18 МС-21 и более 40 Superjet New

Объединенная авиационная корпорация России до 2026 года должна произвести 18 МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора корпорации по гражданской авиации Андрея Богинского.

Минпромторг: в МС-21-310 может увеличиться количество пассажирских мест

По его словам, за 2023-2025 годы должны произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Superjet New. В настоящее время работы идут по графику.

Как стало известно ранее, самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ростех
ТЕГИ:АвиацияСамолетыSukhoi Superjet-100Мс-21

Горячие новости

Все новости

партнеры