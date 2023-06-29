СМИ: Самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing
Стоимость нового российского среднемагистрального узкофюзеляжного самолёта МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах составит от 4,3 млрд до 4,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, такая цифра указана в предложении Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которое было направлено авиакомпаниям, не входящим в «Аэрофлот». Отмечается, что несмотря на субсидии из ФНБ, учтённые в цене, российский лайнер оказался дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing.
При этом для «Аэрофлота» MC-21 будет дешевле, лизинговая компания «Ростеха» будет закупать их по 3,2 млрд рублей. Речь идёт о поставках в 2023–2026 годах, которые будут полностью профинансированы из ФНБ.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на базе лайнера МС-21 можно проработать несколько модификаций, в которых будет больше пассажирских мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru