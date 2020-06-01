Загрузка полная. Роспотребнадзор отказался от 50% заполняемости самолетов
Эксперты НСН считают, что новые рекомендации ведомства позволят авиакомпаниям остаться в небе.
Роспотребнадзор отказался от требований к авиакомпаниям соблюдать лимит половинной загрузки салонов самолетов. Как пишет «Коммерсант», в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, «нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%». Еще 18 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения этого требования необходимо продавать билеты не более чем на 50% мест в салоне. Но эксперты уверяют, что рентабельность рейсов может быть достигнута при заполняемости на две трети.
В частности, руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что эти рекомендации абсолютно не учитывают транспортных реалий, о чем министр транспорта Евгений Дитрих уже неоднократно говорил.
«Если их внедрить, это приведет к тому, что у нас просто исчезнет пассажирский транспорт, причем не только воздушный, но и весь остальной. Это крайне странно. В метро толпу создавать можно, а в самолете нужно за 5 метров сидеть? Что за чушь собачья?» - заявил он.
Такая рассадка невыгодна не только авиакомпаниям, но и самим пассажирам, так как стоимость перелетов может стать очень высокой.
«Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный», - цитирует главу Минтранса Евгения Дитриха РИА Новости.
Как отмечают эксперты, смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже более мягкие требования не позволят перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
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