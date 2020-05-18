Туроператоры признали, что «высокий сезон» в этом году потерян
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН выразил надежду, что туротрасль оживёт только во второй половине лета.
В среду, 20 мая Турция намерена открыть свои границы для туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом страна разрешает въезд гражданам 31 страны мира (России, Украины, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и не только).
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН рассказал, готовы ли россияне ехать в Турцию.
«Желающих поехать в Турцию всегда много. Страна гостеприимная. Сейчас они открылись для тех, кто едет на лечение. Это красивый маркетинговый ход. Они открываются постепенно. Отели гостей ждут с июня, в июле ждут россиян. Турки серьезно занимаются подготовкой инфраструктуры с точки зрения санэпидемиологической безопасности», - отметил эксперт.
При этом собеседник НСН отметил, что не все зависит от Турции.
«Вопрос, когда российская сторона откроет воздушное сообщение, и какое это будет сообщение? Москва – Стамбул или можно будет поднять чартеры на Анталью и другие курорты? В первую очередь, наверное, откроется регулярное сообщение. Это даст возможность ездить индивидуальным и групповым туристам. А потом поднимутся и чартеры. Понятное дело, что высокий сезон в этом году потерян, но мы очень надеемся, что открытие произойдет хотя бы в июле-августе. В июле было бы очень здорово», - сказал Шпилько.
Ранее Сергей Шпилько заявил, что с 2021 года въездной и выездной туризм может восстановиться в полноформатном режиме, который существовал до начала пандемии COVID-19.
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