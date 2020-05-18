Туроператоры признали, что «высокий сезон» в этом году потерян

В среду, 20 мая Турция намерена открыть свои границы для туристов, в том числе и россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом страна разрешает въезд гражданам 31 страны мира (России, Украины, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и не только).

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН рассказал, готовы ли россияне ехать в Турцию.

«Желающих поехать в Турцию всегда много. Страна гостеприимная. Сейчас они открылись для тех, кто едет на лечение. Это красивый маркетинговый ход. Они открываются постепенно. Отели гостей ждут с июня, в июле ждут россиян. Турки серьезно занимаются подготовкой инфраструктуры с точки зрения санэпидемиологической безопасности», - отметил эксперт.

При этом собеседник НСН отметил, что не все зависит от Турции.