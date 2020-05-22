Без температуры и в масках: Названы условия для авиапассажиров при коронавирусе

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН критиковал идею отправлять самолёты полупустыми, называя предложение Роспотребнадзора безосновательными «бытовыми фантазиями».

«Эти рекомендации абсолютно не учитывают транспортных реалий, о чем министр транспорта уже неоднократно говорил. Если их внедрить, это приведет к тому, что у нас просто исчезнет пассажирский транспорт, причем не только воздушный, но и весь остальной. Это крайне странно. В метро толпу создавать можно, а в самолете нужно за 5 метров сидеть? Что за чушь собачья?» - возмущался эксперт.

Однако и без требования сократить количество пассажиров на борту авиакомпаниям будет трудно выйти на уровень рентабельности с новыми санитарными требованиями, считает Рыбак. По его мнению, перевозчикам всё же придётся поднять цены на билеты на 30-40% до конца года.

Как следует из методички Росавиации, отменять ограничения будут в три этапа. В аэропортах, в том числе при посадке в самолёт, всё это время будет действовать правило соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. На первом этапе в аэропортах будет работать минимальное количество персонала. На первом и втором этапах у пассажиров будут измерять температуру — если она выше 37 градусов, в здание аэровокзала не пустят. Затем температуру измерят при посадке в самолёт.

Предполагается, что точки общепита в аэропортах на первых двух этапах смогут работать только на вынос.

Строгие правила установлены и на борту. Авиакомпания обязана выдать пассажирам маски и перчатки, которые те, в свою очередь, должны будут надеть на всё время полёта, говорится в документе. Если перелёт занимает больше трёх часов, то средства индивидуальной защиты предписано регулярно менять. При питании на борту будет выдаваться индивидуальная одноразовая посуда. Верхнюю одежду потребуется убрать на верхнюю полку для ручной клади.

«Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа не допускается», - говорится в методичке.

При этом весь полёт пассажиры должны сидеть с пристёгнутыми ремнями, исключение сделано только для посещения туалета, очередь в который будет выстраиваться с учётом социальной дистанции.

Все эти ограничения будут сняты только на третьем этапе. Однако при обнаружении на борту человека с повышенной температурой и симптомами инфекции все пассажиры должны будут надеть маски и перчатки на всё время рейса.