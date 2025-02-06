«Провалить задачу»: Новому главе «Роскосмоса» будет непросто изменить российскую космонавтику

Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», сообщил, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга, 6 февраля. Отмечается, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Источник указал, что стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов.

Баканов в 2011–2019 годах возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"», которая является единым оператором «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции. С апреля 2022 года он занимал должность заместителя министра транспорта России, передает «Радиоточка НСН».

