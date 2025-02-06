«Провалить задачу»: Новому главе «Роскосмоса» будет непросто изменить российскую космонавтику
Максимальная задача, которую сможет поставить Баканов – это сделать так, чтобы «не было плохо», отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Дмитрий Баканов, которого назначили новым гендиректором «Роскосмоса», не сможет принципиально изменить российскую космонавтику, поскольку структура госуправления касаемо корпорации крайне неэффективна, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Юрий Борисов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса». Его место займет заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Моисеев считает, что при Баканове ситуация в российской космонавтике не станет лучше.
«Та структура государственного управления, которая сейчас существует, крайне неэффективна. Этого нет ни в какой стране в виде госкорпорации. Обычно в стране есть государственное агентство, которое отслеживает государственные интересы в космонавтике, дает задачи, ставит цели, контролирует их и все остальное. У нас этим занималось Федеральное космическое агентство. Также есть промышленность, которая эти задачи выполняет: делает ракеты, запускает спутники – это общая схема в любой стране. А у нас все это объединено в одну госкорпорацию, которая сама себе ставит задачи и сама их благополучно проваливает. Ее никто не может проконтролировать, потому что ни в правительстве, ни на уровне президента нет какого-то органа», - сказал Моисеев.
По его мнению, максимальная задача, которую сможет поставить Баканов – это сделать так, чтобы «не было плохо».
«Может поставить задачу, чтобы все было хорошо и не было ничего плохого. Конечно, такая задача всегда стоит. А так, чтобы конкретнее: «Все бросаем, делаем РОС! (Российскую орбитальную станцию – ред. НСН)», «Все бросаем, делаем орбитальные группировки!», такого нет. Концентрация всегда нужна… А сейчас особенно», - добавил собеседник агентства.
Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», сообщил, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга, 6 февраля. Отмечается, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Источник указал, что стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов.
Баканов в 2011–2019 годах возглавлял компанию «Спутниковая система "Гонец"», которая является единым оператором «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции. С апреля 2022 года он занимал должность заместителя министра транспорта России, передает «Радиоточка НСН».
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