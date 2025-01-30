Отстыковка «Прогресса МС-28» от МКС запланирована на 25 февраля
Расстыковка грузового корабля «Прогресс МС-28» и Международной космической станции намечена на 25 февраля. Об этом говорится в отчете по деятельности космонавтов на отечественном сегменте МКС.
В документе отмечается, что специалисты выполнили подготовку оборудования для удаления в «Прогрессе МС-28» перед расстыковкой, запланированной на указанный день.
Корабль «Прогресс» запустили в августе с космодрома Байконур, он пристыковался к модулю «Звезда» на МКС.
В ноябре от станции отстыковался грузовик «Прогресс МС-27». После выхода из плотных слоев атмосферы несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана.
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