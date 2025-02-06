«Позади планеты всей»: Названы причины отставки Борисова с поста главы «Роскосмоса»
При Юрии Борисове не было создано ничего принципиально нового, российская космонавтика спускается все ниже и ниже, отметил в эфире НСН Иван Моисеев.
Юрия Борисова сняли с поста гендиректора «Роскосмоса» на фоне стагнации российской космонавтики: сегодня страна находится на уровне 1960 года по интенсивности запусков, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Юрий Борисов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса». Его место займет заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Моисеев отметил, что при Борисове не было создано ничего нового.
«Последние 10 лет российская космонавтика равномерно спускалась все ниже и ниже. Сейчас мы находимся где-то на уровне 1960 года по интенсивности запусков. А интенсивность запусков – это только одна составляющая. Вторая – новизна, что было нового. Здесь мы, увы, позади планеты всей. Ничего нового со времен Советского Союза у нас не сделано. Последняя новость – это конец прошлого века, участие в строительстве Международной космической станции. Это самое большое достижение», - сказал Моисеев.
Он отметил, что запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный не является достижением, поскольку она еще не вошла в эксплуатацию и является мощным долгостроем.
«Это как подать ситуацию. Можно, конечно, сказать, что «Ангара» – новая ракета, но ее строительство началось в 1992 году, в декабре. 10 лет прошло с того момента, как она начала летные испытания. А 10 лет для летных испытаний – это перебор, очень много. Она еще не вошла в эксплуатацию, это мощный долгострой. О Восточном тоже много что говорилось в свое время. Любую информацию можно подать с хорошей стороны и с плохой. Если смотреть по цифрам объективно, то идет плавное снижение, постоянное, уже лет 10», - указал собеседник агентства.
Также Моисеев заявил, что создание Российской орбитальной станции «висит на волоске» и выразил сомнение, что ее смогут запустить в период до 2030 года.
«Орбитальная станция весьма важна для российской космонавтики, но здесь основная проблема в том, что она висит на волоске. Там всего один модуль, который есть. Если что-то случится, то вся программа закроется, а вместе с ней и вся пилотируемая космонавтика. Раньше у нас всегда были резервы: что-то случилось, через полгода или через год можно запустить аналог существующий. Сейчас этого нет. И опять же, она требует большого финансирования. Очень сомнительно, что она войдет в срок именно в это время, которое планируется», - добавил Моисеев.
Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», сообщил, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга, 6 февраля. Отмечается, что кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. Источник указал, что стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов.
До прихода в «Роскосмос» Борисов был зампредседателя правительства. Госкорпорацию он возглавил в июле 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. При Борисове потерпела неудачу первая за 25 лет российская миссия к Луне. Кроме того, при нем был снят с должности исполнительного директора единственный космонавт в руководстве госкорпорации Сергей Крикалев. Борисову припоминают обещание перейти на серийное производство спутников, которого до сих пор не произошло, передает «Радиоточка НСН».
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