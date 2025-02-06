«Позади планеты всей»: Названы причины отставки Борисова с поста главы «Роскосмоса»

Юрия Борисова сняли с поста гендиректора «Роскосмоса» на фоне стагнации российской космонавтики: сегодня страна находится на уровне 1960 года по интенсивности запусков, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Юрий Борисов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса». Его место займет заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Моисеев отметил, что при Борисове не было создано ничего нового.