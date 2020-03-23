Без взлета и посадки. Россия закрыла авиасообщение со 146 странами

23 марта Росавиация ограничила авиасообщение со всеми странами, такое сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Ограничение не будет касаться только рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государств. Также авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы, чтобы россияне могли вернуться из-за границы, а иностранцы — попасть домой.

Это меры предосторожности, которые должны помочь России справиться с коронавирусом, не допустив дополнительные случаи заражения.

После того, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса, Россия начала ограничивать авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Позднее последовали страны Европы, Италия в частности, где смертность превысила даже показатели Уханя.

Вслед за Россией, власти ОАЭ рассматривают вопрос о приостановке всех пассажирских авиарейсов и транзита через страну на две недели с целью борьбы с распространением коронавируса.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил НСН, что границы откроются, по его мнению, к июню.

«Закрытие с Белоруссией мне показалось несколько излишним, но с другими странами очень правильно. Евросоюз, по сути дела, закрывается от всех остальных государств, и внутри ЕС также происходит перекрытие границ. Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – делится со слушателями НСН Сергей Марков.

Авиаотрасль и туризм в этой ситуации пострадали более других, потому что турсезон провален, убытки исчисляются миллиардами.