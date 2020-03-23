Без взлета и посадки. Россия закрыла авиасообщение со 146 странами
Из-за пандемии коронавируса миллионы россиян не смогут вылететь из страны, политолог прогнозирует, когда границы откроются, а эксперт туротрасли подсчитывает убытки.
23 марта Росавиация ограничила авиасообщение со всеми странами, такое сообщение опубликовано на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Ограничение не будет касаться только рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государств. Также авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы, чтобы россияне могли вернуться из-за границы, а иностранцы — попасть домой.
Это меры предосторожности, которые должны помочь России справиться с коронавирусом, не допустив дополнительные случаи заражения.
После того, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса, Россия начала ограничивать авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Позднее последовали страны Европы, Италия в частности, где смертность превысила даже показатели Уханя.
Вслед за Россией, власти ОАЭ рассматривают вопрос о приостановке всех пассажирских авиарейсов и транзита через страну на две недели с целью борьбы с распространением коронавируса.
Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил НСН, что границы откроются, по его мнению, к июню.
«Закрытие с Белоруссией мне показалось несколько излишним, но с другими странами очень правильно. Евросоюз, по сути дела, закрывается от всех остальных государств, и внутри ЕС также происходит перекрытие границ. Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – делится со слушателями НСН Сергей Марков.
Авиаотрасль и туризм в этой ситуации пострадали более других, потому что турсезон провален, убытки исчисляются миллиардами.
Замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько озвучил цифры, согласно которым только за февраль от закрытия направлений в Китай упущена прибыль в 1,7 млрд рублей. Если ситуация с коронавирусом не изменится, то российские компании рискуют потерять более 100 млрд рублей.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН заявил, что даже если власти выделят 100 мдрд в помощь перевозчикам - от краха их это не спасет.
«На мой личный взгляд, поддержки в 100 млрд рублей до конца года явно не достаточно. Элементарными расчётами подтверждается, что, если коронавирус продержится до осени, то убытки будут исчисляться сотнями миллиардов. Поэтому от 300 до 500 млрд - это абсолютно минимальные прямые денежные субсидии, которые нужно отдать в тревел-индустрию», - сказал Рыбак.
Но на фоне массовой истерии, обращает на себя внимание позитивная динамика выздоровления. Так, по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число больных COVID-19 в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 120 человек, при этом почти 90% всех зараженных выздоровели.
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