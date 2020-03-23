Ещё одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве

Из столичной инфекционной больницы №1 выписали 16-летнюю девушку, у которой по возвращении из Италии был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

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Девушку госпитализировали вместе с матерью, но у женщины диагноз не подтвердился: её выписали после пребывания в клинике на карантине. Её дочери назначили специализированный курс лечения. Она провела две недели в изолированном боксе.

К понедельнику, 23 марта, в Москве был выявлен 191 случай заражения коронавирусом, преимущественно у прибывших из-за границы. Вылечились девять человек.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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