Ещё одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве
Из столичной инфекционной больницы №1 выписали 16-летнюю девушку, у которой по возвращении из Италии был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Девушку госпитализировали вместе с матерью, но у женщины диагноз не подтвердился: её выписали после пребывания в клинике на карантине. Её дочери назначили специализированный курс лечения. Она провела две недели в изолированном боксе.
К понедельнику, 23 марта, в Москве был выявлен 191 случай заражения коронавирусом, преимущественно у прибывших из-за границы. Вылечились девять человек.
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