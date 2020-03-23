Ещё одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве

Девушку госпитализировали вместе с матерью, но у женщины диагноз не подтвердился: её выписали после пребывания в клинике на карантине. Её дочери назначили специализированный курс лечения. Она провела две недели в изолированном боксе.

К понедельнику, 23 марта, в Москве был выявлен 191 случай заражения коронавирусом, преимущественно у прибывших из-за границы. Вылечились девять человек.

