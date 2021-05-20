ВВС Польши объяснили «захват Боинга»
Экипаж самолета Boeing 737 ВВС Польши подал сигнал о захвате в рамках учений, проходящих в республике. Об этом сообщили в оперативном командовании польских ВВС.
Там отметили, что тактические учения Renegade-Sarex проходят в Польше 17-21 мая. «Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», - отметили в ВВС Польши.
О том, что самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате, сообщил мониторинговый портал OpenSky Alerts. Пилот Boeing 737 86X отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен», передает RT.
Ранее в столице Мавритании задержали мужчину, который в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси захватил самолёт без пассажиров.
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