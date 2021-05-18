Авианосец за полтриллиона будет нужен России лишь через 50 лет
Военный эксперт рассказал НСН, почему современный авианосец стоимостью в полтриллиона рублей сейчас России не нужен.
Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Владимир Поспелов. При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что для решения актуальных вопросов России хватает имеющейся военной мощи:
«Честно говоря, я лично не уверен, что нам нужен именно тяжелый авианосец, а не, например, УДК (универсальные десантные корабли – прим. НСН), которые сейчас строят в Керчи. Стоимость самого авианосца – это только часть стоимости проекта. На два можно умножать абсолютно смело. Повторюсь, что это чертовски дорого, и у меня нет уверенности в том, что решение принималось только исходя из практической пользы. Если говорить об актуальных военных угрозах России, в принципе достаточно того, что есть»,- считает военный эксперт.
При этом, по словам эксперта, военные стратеги убеждены, что в ближайшие 40-50 лет возникнет ситуация, когда России срочно понадобится именно авианосец.
«Дело в том, что в современном мире угрозы совершенно разного свойства могут возникнуть в очень разных местах. Поэтому авианосец России в принципе нужен. Это, конечно, очень дорогой и сложный проект, но нужный. Какие-то проблемы могут возникнуть, например, в Сирии, у нас есть некие проблемы с Венесуэлой, вдобавок Россия строит базу в Судане. То есть у нас главная проблема состоит в том, что вызов может обнаружиться неожиданно и черт знает где», - отметил Норин.
Он подчеркнул, что сегодня во флоте нет ничего более мощного, чем авианосцы, на которые делают ставку американские военные.
«Может возникнуть ситуация, когда длинная рука флоту нужна была вчера. Почему США делают ставку именно на авианосцы? Потому что авианосец – это возможность спроецировать огромное количество силы практически на любую точку на карте мира. Нет ничего более мощного по своим ударным возможностям во флоте», - объяснил военный историк.
Ранее американские СМИ назвали Россию «мировым танковым королем», так как сравниться с ней по числу танков не может ни одна страна мира. В стране насчитывается около 13 тысяч танков, многие из которых старше, чем их экипажи.
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