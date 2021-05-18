Авианосец за полтриллиона будет нужен России лишь через 50 лет





Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Владимир Поспелов. При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что для решения актуальных вопросов России хватает имеющейся военной мощи:

«Честно говоря, я лично не уверен, что нам нужен именно тяжелый авианосец, а не, например, УДК (универсальные десантные корабли – прим. НСН), которые сейчас строят в Керчи. Стоимость самого авианосца – это только часть стоимости проекта. На два можно умножать абсолютно смело. Повторюсь, что это чертовски дорого, и у меня нет уверенности в том, что решение принималось только исходя из практической пользы. Если говорить об актуальных военных угрозах России, в принципе достаточно того, что есть»,- считает военный эксперт.

При этом, по словам эксперта, военные стратеги убеждены, что в ближайшие 40-50 лет возникнет ситуация, когда России срочно понадобится именно авианосец.

