СМИ: В Мавритании задержали захватившего самолёт мужчину

В столице Мавритании задержали мужчину, который в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси захватил самолёт без пассажиров, принадлежащий мавританской авиационной компании «Амбриар», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, задержанный имеет гражданство США.

Телеканал Al Arabia, в свою очередь, сообщил, что неизвестный захватил в столичном аэропорту самолёт без пассажиров и пригрозил взорвать его. По данным источника РИА Новости, мужчина требовал дать ему возможность улететь.

Ранее в Северодвинске Архангельской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации и взял в заложники 21-летнюю сотрудницу, сообщает RT. Мужчину арестовали, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

