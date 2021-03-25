СМИ: В Мавритании задержали захватившего самолёт мужчину
В столице Мавритании задержали мужчину, который в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси захватил самолёт без пассажиров, принадлежащий мавританской авиационной компании «Амбриар», сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседника агентства, задержанный имеет гражданство США.
Телеканал Al Arabia, в свою очередь, сообщил, что неизвестный захватил в столичном аэропорту самолёт без пассажиров и пригрозил взорвать его. По данным источника РИА Новости, мужчина требовал дать ему возможность улететь.
Ранее в Северодвинске Архангельской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришёл в офис микрокредитной организации и взял в заложники 21-летнюю сотрудницу, сообщает RT. Мужчину арестовали, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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