Первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение
Первая южнокорейская коммерческая космическая ракета «Ханбит-Нано» компании Innospace разбилась после запуска. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на организацию.
Ракету запустили около 10.13 (04.13 мск) с бразильского космодрома Алкантара. Полет пошел не по плану во время набора высоты, на экранах появилась предупреждающая надпись о зафиксированной аномалии.
В Innospace указали, что ракета упала на землю спустя 30 секунд после старта. Она рухнула в пределах наземной зоны безопасности. Данных о жертвах либо дополнительном ущербе нет.
Ранее в США первая ступень ракеты SpaceX Starship получила серьезные повреждения после взрыва ускорителя во время испытаний, пишет 360.ru.
