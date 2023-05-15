Грузия выдала российской авиакомпании разрешение на полеты

Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая, сообщает ТАСС.

Это первая авиакомпания, которую допустили к полетам с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Грузия в год может получать от 300 до 400 миллионов долларов с запуском авиасообщения с Россией. Три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



