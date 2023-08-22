ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ

Российские военные лётчики уничтожили восточнее острова Змеиного быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В военном ведомстве уточнили, что на борту катера находилась десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«22 августа... восточнее острова Змеиный самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер... с десантной группой ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что истребитель Су-30СМ уничтожил украинский разведывательный катер в районе газодобывающих установок РФ в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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