ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ
Российские военные лётчики уничтожили восточнее острова Змеиного быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что на борту катера находилась десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«22 августа... восточнее острова Змеиный самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер... с десантной группой ВСУ», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что истребитель Су-30СМ уничтожил украинский разведывательный катер в районе газодобывающих установок РФ в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru