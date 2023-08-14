Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров
Российские силы ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в результате удара все назначенные цели были уничтожены.
В оборонном ведомстве также сообщили о поражении украинских подразделений в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВС РФ уничтожили порядка 240 бойцов ВСУ.
Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru