Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров

Уточняется, что в результате удара все назначенные цели были уничтожены.

В оборонном ведомстве также сообщили о поражении украинских подразделений в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВС РФ уничтожили порядка 240 бойцов ВСУ.

Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

