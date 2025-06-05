СМИ: Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, затем появился снова
Пост про телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным исчез со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, а затем был вновь опубликован, сообщает РИА Новости.
При этом изменений по тексту не было. В настоящее время никаких комментариев Белого дома о действиях в соцсети Трампа не последовало.
4 июня президенты России и США провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час 10 минут. По словам американского лидера, «разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru