СМИ: Пост про разговор с Путиным исчез из соцсети Трампа, затем появился снова

При этом изменений по тексту не было. В настоящее время никаких комментариев Белого дома о действиях в соцсети Трампа не последовало.

4 июня президенты России и США провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час 10 минут. По словам американского лидера, «разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

