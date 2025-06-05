ВСУ совершили массированную атаку в Запорожской области

Путин рассказал Трампу о втором раунде переговоров в Стамбуле ЕС намерен ввести новый пакет санкций против РФ вместе с США Стоимость «борщевого набора» в РФ начала снижаться Похищенный в Москве блогер Щепихин ранее лечился в психбольнице Кучеров получил приз лучшему хоккеисту сезона по версии игроков НХЛ