ВСУ совершили массированную атаку в Запорожской области

В настоящее время осуществляется массированный обстрел беспилотников Украины по населенным пунктам Запорожской области, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

Минобороны: В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

По его словам, произошло не менее пяти взрывов над Мелитополем. Кроме того, предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка.

Ранее над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры