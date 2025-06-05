ВСУ совершили массированную атаку в Запорожской области
5 июня 202500:16
В настоящее время осуществляется массированный обстрел беспилотников Украины по населенным пунктам Запорожской области, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, произошло не менее пяти взрывов над Мелитополем. Кроме того, предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка.
Ранее над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru