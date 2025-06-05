Ушаков заявил, что Трампу было полезно выслушать оценки Путина по атакам Киева

«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», — указал он.

Ушаков отметил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время телефонного разговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

