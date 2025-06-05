Ушаков заявил, что Трампу было полезно выслушать оценки Путина по атакам Киева
5 июня 202501:01
Американскому лидеру Дональду Трампу было весьма полезно выслушать оценки российского президента Владимира Путина в связи с террористическими атаками Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.
«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», — указал он.
Ушаков отметил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время телефонного разговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru