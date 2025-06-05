Ушаков заявил, что Трампу было полезно выслушать оценки Путина по атакам Киева

Американскому лидеру Дональду Трампу было весьма полезно выслушать оценки российского президента Владимира Путина в связи с террористическими атаками Украины, сообщает RT со ссылкой на заявление помощника главы государства Юрия Ушакова.

Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины

«Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», — указал он.

Ушаков отметил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время телефонного разговора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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