СМИ: Илону Маску отказали в продлении госслужбы после критики Трампа
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск безуспешно пытался продлить свои полномочия на государственной службе, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель хотел продолжить работу над сокращением госрасходов, но получил отказ от администрации президента США.
Маск ранее заявил об окончании срока своих полномочий в качестве специального госслужащего, поблагодарив Дональда Трампа за возможность участвовать в программе оптимизации бюджета.
Однако, как пишет The Telegraph, в окружении президента считают, что резкая критика Маском нового законопроекта о сокращении федеральных расходов была продиктована личными бизнес-интересами Маска и его недовольством из-за ухода с должности главы DOGE.
Во вторник предприниматель назвал инициативу Трампа «мерзостью», предупредив, что она приведет к росту бюджетного дефицита до 2,5 триллиона долларов и увеличит долговую нагрузку на граждан, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США призвали Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира
- СМИ: Илону Маску отказали в продлении госслужбы после критики Трампа
- Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США
- Трамп призвал полностью отменить лимит госдолга США из-за угрозы дефолта
- Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма
- В Госдуме отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента
- СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале
- Разливной квас в жару может быть опасен при нарушении хранения
- Бывший евродепутат обвинил власти Латвии в притеснении русскоговорящих
- В Госдуме призвали НАТО отказаться от планов по Балтике и Черному морю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru