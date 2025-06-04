СМИ: Илону Маску отказали в продлении госслужбы после критики Трампа

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск безуспешно пытался продлить свои полномочия на государственной службе, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель хотел продолжить работу над сокращением госрасходов, но получил отказ от администрации президента США.

Маск ранее заявил об окончании срока своих полномочий в качестве специального госслужащего, поблагодарив Дональда Трампа за возможность участвовать в программе оптимизации бюджета.

Трамп вручил ключ от Белого дома Илону Маску после его ухода из DOGE

Однако, как пишет The Telegraph, в окружении президента считают, что резкая критика Маском нового законопроекта о сокращении федеральных расходов была продиктована личными бизнес-интересами Маска и его недовольством из-за ухода с должности главы DOGE.

Во вторник предприниматель назвал инициативу Трампа «мерзостью», предупредив, что она приведет к росту бюджетного дефицита до 2,5 триллиона долларов и увеличит долговую нагрузку на граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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