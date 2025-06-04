СМИ: Илону Маску отказали в продлении госслужбы после критики Трампа

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск безуспешно пытался продлить свои полномочия на государственной службе, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель хотел продолжить работу над сокращением госрасходов, но получил отказ от администрации президента США.

Маск ранее заявил об окончании срока своих полномочий в качестве специального госслужащего, поблагодарив Дональда Трампа за возможность участвовать в программе оптимизации бюджета.