Virgin Galactic открывает продажу билетов в космос для всех желающих

Будущим космическим туристам предлагают забронировать место и присоединиться к «уникальному сообществу будущих астронавтов».

Стоимость билета составит 450 тысяч долларов, причем треть суммы — 150 тысяч — придется заплатить сразу как депозит. Остальное необходимо выплатить непосредственно перед полетом.

Астронавтам-любителям обещают путешествие длительностью в 90 минут, полет в условиях невесомости и захватывающие виды Земли из 17 иллюминаторов космического корабля.

Путешествия в космос планируют сделать регулярными.

Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.

70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.

