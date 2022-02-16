Virgin Galactic открывает продажу билетов в космос для всех желающих
С 16 февраля все желающие смогут купить билет в космос, сообщается в пресс-релизе Virgin Galactic, которая будет осуществлять запуски на суборбитальные полеты.
Будущим космическим туристам предлагают забронировать место и присоединиться к «уникальному сообществу будущих астронавтов».
Стоимость билета составит 450 тысяч долларов, причем треть суммы — 150 тысяч — придется заплатить сразу как депозит. Остальное необходимо выплатить непосредственно перед полетом.
Астронавтам-любителям обещают путешествие длительностью в 90 минут, полет в условиях невесомости и захватывающие виды Земли из 17 иллюминаторов космического корабля.
Путешествия в космос планируют сделать регулярными.
Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.
70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.
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