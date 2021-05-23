Компания Virgin запустила космический корабль для туристов

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона осуществила запуск пилотируемого шаттла с площадки в Нью-Мексико, сообщает «Коммерсант».

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На корабле находятся два пилота. Бизнесмен Брэнсон подтвердил, что два пилота и исследовательский груз NASA достигли космоса.

В декабре прошлого года компьютерные неполадки, вызванные электромагнитными помехами, помешали осуществить полет, в результате чего кораблю с двумя пилотами пришлось совершить вынужденную посадку.

Virgin Galactic рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию в 2022 году.

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ТЕГИ:КосмосРакета
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