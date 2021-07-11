Британский миллиардер успешно приземлился после полета на ракетоплане

Британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic. Прямая трансляция полета велась на сайте компании и в соцсетях.

Британский миллиардер Брэнсон отправился в космос с задержкой на 1,5 часа

Суборбитальный полет проходил в течение часа. Старт был перенесен из-за погоды на 17:30 (мск). Unity поднял в небо двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two, а затем ракетоплан отсоединился и на собственных двигателях поднялся на высоту более 80 километров.

Напомним, 70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико. Также в состав экипажа вошли три астронавта Virgin Galactic: экс-сотрудница НАСА Бет Мозес, инженер Колин Беннет и 33-летняя индианка Сырыша Бандла.

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ФОТО: Родион Журавлёв с сайта Pixabay
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