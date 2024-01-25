В Японии заявили об успешном прилунении модуля SLIM
Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) производства Японии смог успешно прилуниться с точностью 55 метров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Хитоси Кунинака.
В ходе пресс-конференции он заявил, что модуль прилунился восточнее первоначальной цели. Отмечается, что Япония смогла выполнить задачу, поставленную перед SLIM, — модуль прилунился не дальше, чем за 100 метров от заданной координаты.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия намерена отправить на Луну пилотируемую экспедицию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru