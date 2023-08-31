Моди: Индия высадит пилотируемый экипаж на Луну
Индия намерена отправить на Луну пилотируемую экспедицию. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, сообщает businessinsider.com.
По его словам, уже определено место прилунения будущего индийского экипажа.
«Предполагается, что он высадится в южной приполярной области Луны, где совершил посадку "Чандраян-3"», - отметил глава индийского правительства.
Индия стала четвертой страной, успешно прилунившей космический аппарат. Это произошло 23 августа 2023 года.
Ранее Владимир Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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