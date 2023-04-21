В SpaceX преднамеренно уничтожили Starship из-за неполадок

Несколько двигателей вышли из строя, в результате этого наблюдалась потеря высоты и вращение. Была отправлена команда на завершение испытания.

Ранее стало известно, что космический корабль Starship пережил «быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», сообщает «Радиоточка НСН».

