В SpaceX преднамеренно уничтожили Starship из-за неполадок

Взрыв прототипа космического корабля Starship компании SpaceX произошел преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками, сообщила компания.

SpaceX испытает Starship 17 апреля

Несколько двигателей вышли из строя, в результате этого наблюдалась потеря высоты и вращение. Была отправлена команда на завершение испытания.

Ранее стало известно, что космический корабль Starship пережил «быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», сообщает «Радиоточка НСН».

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