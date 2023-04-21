В SpaceX преднамеренно уничтожили Starship из-за неполадок
21 апреля 202306:43
Взрыв прототипа космического корабля Starship компании SpaceX произошел преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками, сообщила компания.
Несколько двигателей вышли из строя, в результате этого наблюдалась потеря высоты и вращение. Была отправлена команда на завершение испытания.
Ранее стало известно, что космический корабль Starship пережил «быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru