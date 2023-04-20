«Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship
Космический корабль Starship пережил «быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени». Таким сообщением в своих соцсетях компания SpaceX прокомментировала неудачный испытательный пуск.
Владелец компании Илон Маск, в свою очередь, поздравил команду SpaceX «с захватывающим испытательным запуском».
«Многому научились для следующего тестового пуска через несколько месяцев», - заключил бизнесмен.
Ранее SpaceX сумела запустить самую большую ракету в истории человечества Starship, однако спустя три минуты полёта на высоте 38 км она взорвалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru