«Внеплановый демонтаж»: В SpaceX объяснили неудачный запуск Starship

Космический корабль Starship пережил «быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени». Таким сообщением в своих соцсетях компания SpaceX прокомментировала неудачный испытательный пуск.

Первый полет Starship перенесли на 20 апреля

Владелец компании Илон Маск, в свою очередь, поздравил команду SpaceX «с захватывающим испытательным запуском».

«Многому научились для следующего тестового пуска через несколько месяцев», - заключил бизнесмен.

Ранее SpaceX сумела запустить самую большую ракету в истории человечества Starship, однако спустя три минуты полёта на высоте 38 км она взорвалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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