SpaceX испытает Starship 17 апреля
Американская компания SpaceX проведет 17 апреля первый испытательный пуск космического корабля Starship, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на сообщение миллиардера, владельца компании Илона Маска.
Лицензию на полет SpaceX получила 15 апреля. Эксперты планируют провести испытания полностью интегрированного комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.
В 2022 году Маск говорил, что Starship может совершить первый орбитальный полет в июле. В марте бизнесмен сообщал, что оправка Starship на околоземную орбиту планировалась в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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