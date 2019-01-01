В Шереметьево загорелся самолет

По информации ТАСС, самолет, ранее вылетевший из Шереметьево в Мурманск, вернулся, запросив аварийную посадку. Во время жесткого приземления лайнер загорелся.

Огонь полностью охватил лайнер, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. Людям пришлось покидать борт на ходу.

Возгорание во время полета заметил один из пассажиров, дополнил РЕН ТВ.