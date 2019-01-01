В Шереметьево загорелся самолет
В аэропорту Шереметьево при экстренной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95В. Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем, есть пострадавшие. Всего на борту было 78 человек, сообщает РБК.
По информации ТАСС, самолет, ранее вылетевший из Шереметьево в Мурманск, вернулся, запросив аварийную посадку. Во время жесткого приземления лайнер загорелся.
Огонь полностью охватил лайнер, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. Людям пришлось покидать борт на ходу.
Возгорание во время полета заметил один из пассажиров, дополнил РЕН ТВ.
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