Стало известно состояние пострадавших в пожаре на SSJ 100

В министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на самолёте Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту «Шереметьево».

По данным ведомства, трое пострадавших уже получили амбулаторную помочь и отказались от госпитализации. Еще двое отправлены в НИИ Вишневского в тяжелом состоянии.

Кроме того, как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, два пассажира в тяжелом состоянии доставлены в НИИ Склифосовского.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел в аэропорту «Шереметьво» вечером в воскресенье, 5 мая. По официальным данным погиб один человек. Как пишут СМИ, причиной возгорания стали неполадки в электропроводке.

