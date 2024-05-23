В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах

Законодатель обратился в ведомство после смерти пассажира на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке. В настоящее время установлено, что температура воздуха в салоне авиалайнера на протяжении полета должна быть в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Однако, как указал парламентарий, такая же температура должна поддерживаться и во время подготовки к взлету, а также в период ожидания, если пассажиры уже на борту.

Ранее супруга россиянина Сергея Напалкова Надежда, который скончался после длительной задержки рейса по маршруту Бангкок – Красноярск, заявила, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» вышел с ней на связь, когда ее муж уже умирал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

