В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах

Допустимую температуру воздуха в самолетах в пределах 20–25 градусов закрепят законодательно, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса в адрес заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы Сергея Леонова.

Пассажир «Аэрофлота» впал в кому после нескольких часов ожидания вылета из Бангкока

Законодатель обратился в ведомство после смерти пассажира на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке. В настоящее время установлено, что температура воздуха в салоне авиалайнера на протяжении полета должна быть в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Однако, как указал парламентарий, такая же температура должна поддерживаться и во время подготовки к взлету, а также в период ожидания, если пассажиры уже на борту.

Ранее супруга россиянина Сергея Напалкова Надежда, который скончался после длительной задержки рейса по маршруту Бангкок – Красноярск, заявила, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» вышел с ней на связь, когда ее муж уже умирал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры