В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах
Допустимую температуру воздуха в самолетах в пределах 20–25 градусов закрепят законодательно, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса в адрес заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы Сергея Леонова.
Законодатель обратился в ведомство после смерти пассажира на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке. В настоящее время установлено, что температура воздуха в салоне авиалайнера на протяжении полета должна быть в диапазоне от 20 до 25 градусов.
Однако, как указал парламентарий, такая же температура должна поддерживаться и во время подготовки к взлету, а также в период ожидания, если пассажиры уже на борту.
Ранее супруга россиянина Сергея Напалкова Надежда, который скончался после длительной задержки рейса по маршруту Бангкок – Красноярск, заявила, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» вышел с ней на связь, когда ее муж уже умирал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах
- Шоумен Кушанашвили рассказал, как его вывозили в лес из-за критики певицы Ветлицкой
- МТС: Рост цен на связь экономически обоснован
- Кузина Жанны Фриске скончалась от рака
- Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов
- Блинкен: Украина сама решит, будет ли наносить удары в глубине России
- Эрдоган: Резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю
- Блинкен: США и ЕС ответят на грузинский закон об иноагентах
- Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, которых Киев не хочет менять
- Инфляция в России замедлилась по итогам недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru