Вдова умершего в Бангкоке: «Аэрофлот» связался, когда муж был при смерти
Супруга россиянина Сергея Напалкова Надежда, который скончался после длительной задержки рейса по маршруту Бангкок – Красноярск, заявила, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» вышел с ней на связь, когда ее муж уже умирал, сообщает «РЕН ТВ».
По ее словам, перевозчик не пытался связаться с ней сразу. «Потом пришли СМС от страховых компаний, что они, оказывается, тоже подключились, готовы какую-то часть тоже оплатить. И представитель "Аэрофлота" сказал, что остаток они оплатят сами», — заявила женщина. По ее словам, это произошло в тот момент, когда умирал муж.
Надежда не понимает, почему представители авиакомпании сразу не вышли с ней на связь. «До меня дозванивалась вся страна, чужие люди, меня находили чужие люди абсолютно и помогали, пытались мне помочь. Уж "Аэрофлот" мог себе позволить найти пассажира», – считает россиянка.
Она также поблагодарила всех, кто помог ей в тяжелую минуту. Женщина отметила, что тело ее супруга привезут в Россию в течение 7–10 дней.
Россиянин, ожидавший вылета Бангкок — Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» потерял сознания и впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru