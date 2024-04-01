Вдова умершего в Бангкоке: «Аэрофлот» связался, когда муж был при смерти

По ее словам, перевозчик не пытался связаться с ней сразу. «Потом пришли СМС от страховых компаний, что они, оказывается, тоже подключились, готовы какую-то часть тоже оплатить. И представитель "Аэрофлота" сказал, что остаток они оплатят сами», — заявила женщина. По ее словам, это произошло в тот момент, когда умирал муж.

Надежда не понимает, почему представители авиакомпании сразу не вышли с ней на связь. «До меня дозванивалась вся страна, чужие люди, меня находили чужие люди абсолютно и помогали, пытались мне помочь. Уж "Аэрофлот" мог себе позволить найти пассажира», – считает россиянка.

Она также поблагодарила всех, кто помог ей в тяжелую минуту. Женщина отметила, что тело ее супруга привезут в Россию в течение 7–10 дней.

Россиянин, ожидавший вылета Бангкок — Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» потерял сознания и впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

