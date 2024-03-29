Пассажир «Аэрофлота» впал в кому после нескольких часов ожидания вылета из Бангкока
Россиянин, ожидавший вылета по маршруту Бангкок — Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» потерял сознания и впал в кому, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявила его супруга Надежда, из-за этого мужчина в настоящее время находится в больнице в Таиланде. По словам женщины, во время подготовки вылета самолет начал выезжать на взлетно-посадочную полосу, но потом вернулся назад, а капитан объявил по громкой связи, что рейс откладывается.
Пассажиров оставили ждать на борту четыре часа. При этом, по словам Надежды, в самолете было жарко, а людям не хватало воздуха. «У моего мужа на борту самолета в конце четвертого часа просто произошла остановка сердца», — отметила женщина.
Мужчину госпитализировали в Бангкоке. Двое суток тайские врачи борются за его жизнь. Надежда должна оплатить больнице около 3,6 млн рублей. А каждый следующей день пребывания ее супруга в госпитали оценили в 750 тысяч рублей.
Надежда утверждает, что до сих пор не может связаться с компанией «Аэрофлот», как и другой пассажир, чьей жене тоже понадобилась медицинская помощь.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело.
Перевозчик сообщил, что сообщения об отсутствии кислорода на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из Бангкока в Красноярск не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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