В России могут увеличить выпуск до 250 спутников в год

По его словам, сегодня выпускается 15 аппаратов в год. К 2030 году предприятия космической отрасли страны должны выпускать по одному спутнику в день. Как отметил Борисов, «Роскосмос» будет вести работу над созданием более серьезной группировки спутников. В этой деятельности примут участие и частные космические компании.

Интерес проявили «Мегафон», «Сбер», «Газпром космические системы», «Ситроникс», БАРЛ и ряд других компаний.

Также Борисов заявил, что собирается 12 апреля доказать необходимость создания Российской орбитальной станции президенту главе государства Владимиру Путину. При этом решение о продлении сроков эксплуатации МКС будет принимать правительство на основании состояния техники.

