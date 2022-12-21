В России могут увеличить выпуск до 250 спутников в год
Россия к 2026 году должна увеличить выпуск спутников до 250 аппаратов в год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Юрия Борисова.
По его словам, сегодня выпускается 15 аппаратов в год. К 2030 году предприятия космической отрасли страны должны выпускать по одному спутнику в день. Как отметил Борисов, «Роскосмос» будет вести работу над созданием более серьезной группировки спутников. В этой деятельности примут участие и частные космические компании.
Интерес проявили «Мегафон», «Сбер», «Газпром космические системы», «Ситроникс», БАРЛ и ряд других компаний.
Также Борисов заявил, что собирается 12 апреля доказать необходимость создания Российской орбитальной станции президенту главе государства Владимиру Путину. При этом решение о продлении сроков эксплуатации МКС будет принимать правительство на основании состояния техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной
- СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон
- В России могут увеличить выпуск до 250 спутников в год
- СМИ: США передадут Украине ЗРК Patriot
- В Гидрометцентре заявили о потеплении на 10 градусов в Москве
- В «Роскосмосе» захотели доказать Путину важность новой орбитальной станции
- Опрос: большинство жителей Евросоюза хотят мирных переговоров по Украине
- Стало известно, как правильно выбрать мясо к новогоднему столу
- Всемирный банк одобрил выделение Украине 610 млн долларов
- СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru