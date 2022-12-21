В «Роскосмосе» захотели доказать Путину важность новой орбитальной станции
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что собирается 12 апреля доказать необходимость создания Российской орбитальной станции главе государства Владимиру Путину, сообщают «Ведомости».
«В "Роскосмосе" еще денег на нее нет. 12 апреля следующего года я надеюсь уже с исчерпывающими материалами прийти в правительство РФ и к президенту, доказать ее необходимость», — сказал руководитель госкорпорации. Он отметил, что точных сроков создания станции нет. При этом решение о продлении сроков эксплуатации МКС будет принимать правительство на основании состояния техники.
Ранее Борисов заявил об активной работе по эскизному проекту новой российской орбитальной станции на отраслевом форуме «Роскосмоса» «Команда будущего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, станция будет модульной, возможно, посещаемой, без постоянного экипажа.
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