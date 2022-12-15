«Роскосмос» назвал виновника повреждения обшивки «Союза МС-22»

Попадание микрометеорита в радиатор могло привести к утечке в системе охлаждения космического корабля «Союз МС-22». Такую версию причин нештатной ситуации озвучил исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

По его словам, утечка в свою очередь привела к изменению теплового режима приборно-агрегатного отсека «Союза». Как подчеркнул Крикалёв, никаких других изменений в телеметрии корабля и Международной космической станции в целом не выявлено. Космонавты находятся в безопасности.

«Возможность протянуть»: В отрасли объяснили необходимость России держаться за МКС

Ранее Роскосмос проинформировал о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». Из-за этого пришлось отменить выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Причём их выход на внешнюю поверхность МКС откладывается уже второй раз. 25 ноября он не состоялся из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Ранее научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия вынуждена была остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной орбитальной станцией.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосСоюзМКС
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