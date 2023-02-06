В «Роскосмосе» рекомендовали продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

Совет главных конструкторов «Роскосмоса» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года, сообщили в организации.

Отмечается, что решение Совета главных конструкторов будет рассмотрено на заседании Научно-технического совета Роскосмоса, после чего будет подготовлено обращение в правительство, пишет «Интерфакс».

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Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает.

В июле новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.

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Фото: nasa.gov
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