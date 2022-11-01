«Возможность протянуть»: В отрасли объяснили необходимость России держаться за МКС

Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает. Моисеев назвал причины такого решения.

«Есть решение держаться за МКС, принято решение о финансировании вплоть до 2028 года, в правительстве официально считают, что мы задержимся на МКС до этого срока. Основная причина – это неопределенность с отечественной станцией. Сейчас разрабатывается лишь эскизный проект Российской станции. Сейчас это просто идея. Я автор этой идеи, но я предлагал ее в 2015 году, прошло семь лет, вопрос о ее создании становится весьма сложным», - рассказал Моисеев.

По его словам, предыдущее решение уйти с МКС в 2024 году было пересмотрено из-за стремления сохранить важные отраслевые структуры.

«Во-первых, изменилась ситуация, во-вторых, финансовое положение сейчас такое, что в космонавтике финансирование срезают только. Если уйти с МКС в 2024 году, как ранее говорилось, тогда считайте, что мы выводим из строя, оставляем без работы таких монстров, как РКК «Энергия», Центр управления полетами, все эти структуры. Единственная возможность протянуть их существование – это оставаться на МКС», - объяснил собеседник НСН.

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При этом в теории Россия способна построить свою станцию, но для этого потребуется больше времени и средств, чем раньше, добавил Моисеев.

«Если говорить теоретически, мы можем построить станцию, потому что мы уже строили, наша национальная станция «Мир» была мощнее китайской. Проблема в том, что технологии изменились. Мы не найдем специалистов, если будем строить по старым технологиям, придется начинать заново. Пришел к управлению грамотный человек, который понимает, что такое космонавтика, но ему досталось очень тяжелое наследство. Бывший руководитель обрушил всю международную экономическую часть, потери не восстановить», - заключил он.

В июле новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил об окончательном решении госкорпорации уйти с МКС после 2024 года. При этом он заверил, что Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами.

