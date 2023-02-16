В «Роскосмосе» пообещали перейти на полностью отечественные спутники через пять лет
Советник гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов считает, что перейти на производство спутников, полностью состоящих из российских комплектующих, можно будет через пять лет.
На конференции в Москве он сообщил, что для этого потребуется решить три задачи: финансовую, техническую и организационную.
Заместитель гендиректора одного из крупнейших спутникостроительных предприятий России «ИСС Решетнева» Юрий Вилков утверждает, что на их заводе вся подготовительная работа к такому переходу уже проведена, а первый полностью отечественный спутник должен появиться в 2024-2025 году, передает РИА Новости.
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявил, что запуск космического корабля «Союз МС-23» отложен до первой декады марта. Он должен вернуть на землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.
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