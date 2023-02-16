В «Роскосмосе» пообещали перейти на полностью отечественные спутники через пять лет

Советник гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов считает, что перейти на производство спутников, полностью состоящих из российских комплектующих, можно будет через пять лет.

На конференции в Москве он сообщил, что для этого потребуется решить три задачи: финансовую, техническую и организационную.