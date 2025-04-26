ЕС резко нарастил поставки вина в Россию в феврале

Евросоюз в феврале нарастил поставки вина в Россию после нескольких месяцев снижения продаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что во второй месяц года европейские продажи напитка в РФ достигли 7,5 тысячи тонн. Это на 14% больше, чем в январе, и максимум с ноября.

Отгрузки вина в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Так, импорт из Польши вырос в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, из Италии и Португалии — до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно, из Латвии — до 1,4 тысячи. В то же время Германия уменьшила продажи в 2,3 раза, до 230 тонн.

Всего российские компании за февраль приобрели у европейских стран вина на 28 млн евро.

Ранее Росалкогольтабакконтроль заявил, что продажи крепкого алкоголя и вин в России в первом квартале года снизились почти на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

