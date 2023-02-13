Запуск «Союза МС-23» отложили до марта

«Союз МС-23» должен вернуть на землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, атакже астронавта NASA Фрэнка Рубио.

«Пока мы не убедимся и не доберёмся до места возможной поломки, запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года», - указал Борисов.

Ранее представителm NASA Келли Хампфрис заявила, что американское ведомство и «Роскосмос» продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-22», сообщает НСН.

