Запуск «Союза МС-23» отложили до марта
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запуск космического корабля «Союз МС-23» был отложен до первой декады марта, сообщает ТАСС.
«Союз МС-23» должен вернуть на землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, атакже астронавта NASA Фрэнка Рубио.
«Пока мы не убедимся и не доберёмся до места возможной поломки, запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года», - указал Борисов.
Ранее представителm NASA Келли Хампфрис заявила, что американское ведомство и «Роскосмос» продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-22», сообщает НСН.
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