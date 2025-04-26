Науседа призвал провести «ревизию христианских ценностей»
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал пересмотреть постулат христианства о непротивлении злу насилием. Об этом он заявил в Ватикане, где участвует в похоронах папы римского Франциска.
«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу - в этом нет ничего нехристианского», - приводит слова Науседы его пресс-служба.
Политик указал на желание «защитить силы здорового мира от уничтожения». По мнению Науседы, нелегкая ситуация на планете требует некоей «ревизии христианских ценностей».
Ранее литовский лидер потребовал силой остановить Россию и прекратить использовать «сладкие слова» для разрешения конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru