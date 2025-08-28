Без терпящей крах РКК «Энергия» Россия потеряет пилотируемую космонавтику
Космическим властям России нужно перестать бездумно вливать деньги и составить программу для стабилизации ситуации, сказал НСН Иван Моисеев.
Продажа РКК «Энергия» в частные руки не поможет спасти компанию от закрытия. Необходимо время для составления программы государственной поддержки отрасли. Об этом НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» (ключевого предприятия госкорпорации «Роскосмос») Игорь Мальцев объявил о крахе компании, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. В своем письме, приуроченном к 79-летию предприятия, он заявил, что спасти компанию может только «чудо». По его словам, компания увязла во многомиллионных долгах, «по всем основным проектам обещания оказались несбыточными, все сроки сорваны», Мальцев допустил закрытие предприятия. По словам Моисеева, РКК «Энергия» нуждается в государственной поддержке.
«РКК “Энергия” — единственное предприятие в России, которое занимается пилотируемой космонавтикой, созданной в СССР. Если продать предприятие полностью или частично в частные руки, то это не изменит ситуацию, а лишь приведет к потере первородства. Здесь нужна программа государственной поддержки. Письмо Мальцева — сигнал о том, что ситуация плохая. Нужно время, чтобы составить какую-то программу для стабилизации ситуации, чтобы сознательно, а не бездумно вливать деньги. Если РКК “Энергия” перестанет действовать, то пилотируемая космонавтика закроется. Эта опасность увеличивается по мере приближения конца работы МКС, снижается интенсивность работ. Остается только та работа, которая начнется только в 2028 году, с завершением работы МКС должна начать строиться Российская орбитальная станция, но она будет использоваться неэффективно. Сама по себе Российская орбитальная станция и новый пилотируемый корабль ситуацию не спасут. Видимо, Мальцев, когда начал анализировать ситуацию, понял, что получаемые на российскую орбитальную станцию деньги из бюджета не спасут предприятие, их слишком мало», — сказал Моисеев.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что успехи Китая в космической отрасли объясняются хорошими взаимоотношениями с Россией.
