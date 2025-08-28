«РКК “Энергия” — единственное предприятие в России, которое занимается пилотируемой космонавтикой, созданной в СССР. Если продать предприятие полностью или частично в частные руки, то это не изменит ситуацию, а лишь приведет к потере первородства. Здесь нужна программа государственной поддержки. Письмо Мальцева — сигнал о том, что ситуация плохая. Нужно время, чтобы составить какую-то программу для стабилизации ситуации, чтобы сознательно, а не бездумно вливать деньги. Если РКК “Энергия” перестанет действовать, то пилотируемая космонавтика закроется. Эта опасность увеличивается по мере приближения конца работы МКС, снижается интенсивность работ. Остается только та работа, которая начнется только в 2028 году, с завершением работы МКС должна начать строиться Российская орбитальная станция, но она будет использоваться неэффективно. Сама по себе Российская орбитальная станция и новый пилотируемый корабль ситуацию не спасут. Видимо, Мальцев, когда начал анализировать ситуацию, понял, что получаемые на российскую орбитальную станцию деньги из бюджета не спасут предприятие, их слишком мало», — сказал Моисеев.

