Генконсульство Италии подтвердило смерть основателя Alfaschool в Москве
Генеральное консульство Италии в Москве подтвердило гибель 53-летнего Альфонсо Торелло — основателя школы итальянского языка Alfaschool, сообщает РБК. В дипмиссии заявили, что следят за ходом расследования обстоятельств смерти соотечественника.
Тело Торелло обнаружили ночью 11 октября у дома на 2-й улице Синичкина в Москве. Предварительной версией происшествия считается самоубийство.
Источник РЕН ТВ уточнил, что Торелло состоял на учете у психиатра и ранее сообщал родным о намерении покончить с собой.
Итальянец в последние годы жил и работал в Москве, где основал школу Alfaschool и разработал собственную методику преподавания итальянского языка, передает «Радиоточка НСН».
