Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом, рассказал НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

США планируют построить 100-киловаттный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Он должен обеспечить длительное пребывание астронавтов на спутнике Земли, об этом сообщило издание Politico. Эксперт усомнился в реалистичности таких планов.