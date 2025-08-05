В России сравнили с шоу планы американцев создать ядерный реактор на Луне
Создание ядерного реактора на Луне выглядит дорогим и бессмысленным проектом, но из него могут сделать шоу, заявил НСН Павел Пушкин.
Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом, рассказал НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
США планируют построить 100-киловаттный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Он должен обеспечить длительное пребывание астронавтов на спутнике Земли, об этом сообщило издание Politico. Эксперт усомнился в реалистичности таких планов.
«В принципе, вывод ядерных реакторов в космос — это схема, отработанная еще Советским Союзом. Потом из-за вопросов безопасности эту тематику свернули Эта технология очень дорогая, к тому же, ранее не было средств доставки достаточно крупных и мощных грузов. На данный момент у американцев развивается система Starship. В случае успеха, она поможет сократить затраты и возить новые грузы. Есть подозрение, что американцы лукавят, что создадут реактор к 2030-му году, и начинают играть в рекламное шоу, что они построят самый великий реактор и прочее. Зачем нужен реактор на Луне? Луна — это промежуточный этап для полета к Марсу или еще куда-то? На данный момент этих заявлений нет», — заключил собеседник НСН.
Ранее Пушкин рассказал НСН, за счет чего сохраняется сотрудничество США и России в космосе.
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