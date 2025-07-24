«Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс
Быстрая колонизация Марса - это больше на уровне фантастики, чем реальных возможностей, сказал НСН Александр Железняков.
Ближайшая цель человечества - вновь вернуться на поверхность Луны, но не просто, чтобы воткнуть очередной флаг, а для того, чтобы жить и работать на ее поверхности, сказал в эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Ученые из Юго-западного исследовательского института смоделировали климат Марса, чтобы выяснить, может ли его вода поддерживать жизнь. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Astronomy, условия на Красной планете слишком экстремальны для существования биологических форм жизни, даже самых выносливых земных организмов. Железняков отметил, что все выводы, сделанные учеными по поводу Марса, пока что являются лишь гипотезами.
«С помощью наблюдений с Земли, с помощью исследований, которые проводили космические аппараты, мы достаточно много узнали о Марсе, но, естественно, это еще далеко не все, что необходимо узнать. Все эти предположения, которые сейчас высказываются той или иной группой специалистов, все-таки имеют косвенный характер, имеют признаки гипотезы. Это не утверждение и не истина в последней инстанции. То, что американцы сейчас сообщили, - тоже гипотеза. Такая же, как и раньше предполагали наличие или отсутствие признаков жизни на Марсе», - сказал собеседник НСН.
По его словам, исследование Луны интереснее ученым, чем изучение Марса.
«Судя по тому, какое количество станций направляются сейчас к Луне, наверное, нужно на первое место поставить Луну. Она у нас в приоритете. Ближайшая цель человечества - вновь вернуться на поверхность Луны, но не просто, чтобы воткнуть очередной флаг, а для того, чтобы жить и работать на ее поверхности. Пока только Илон Маск пропагандирует идею быстрой колонизации Марса, но это больше на уровне фантастики, чем реальных возможностей. Космос велик, но познавать его нужно постепенно. Мы хорошо освоили околоземную орбиту, мы начали запускать станции в сторону других планет, но тем не менее ближайшее небесное тело к нам - это Луна», - заключил эксперт.
Ранее Железняков заявил НСН, что на Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые.
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