Ученые из Юго-западного исследовательского института смоделировали климат Марса, чтобы выяснить, может ли его вода поддерживать жизнь. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Astronomy, условия на Красной планете слишком экстремальны для существования биологических форм жизни, даже самых выносливых земных организмов. Железняков отметил, что все выводы, сделанные учеными по поводу Марса, пока что являются лишь гипотезами.

«С помощью наблюдений с Земли, с помощью исследований, которые проводили космические аппараты, мы достаточно много узнали о Марсе, но, естественно, это еще далеко не все, что необходимо узнать. Все эти предположения, которые сейчас высказываются той или иной группой специалистов, все-таки имеют косвенный характер, имеют признаки гипотезы. Это не утверждение и не истина в последней инстанции. То, что американцы сейчас сообщили, - тоже гипотеза. Такая же, как и раньше предполагали наличие или отсутствие признаков жизни на Марсе», - сказал собеседник НСН.