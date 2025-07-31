Россия и США договорились поддерживать МКС до 2028 года

Международная космическая станция функционирует с 1998 года и управляется в рамках международного партнерства между США, Россией, Европейским космическим агентством, Японией и Канадой.

Ранее NASA объявляло о намерении поддерживать работу станции как минимум до 2030 года, в то время как Россия изначально планировала выйти из проекта после 2024 года. Однако в 2022-2024 годах стороны продолжили координацию полетов и обмен экипажами, несмотря на геополитическую напряженность, передает «Радиоточка НСН».

