Россия и США договорились поддерживать МКС до 2028 года
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США продолжат совместную эксплуатацию Международной космической станции (МКС) как минимум до 2028 года. Договоренность была достигнута на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи.
По словам Баканова, стороны также обсудили перспективу завершения работы станции.
Международная космическая станция функционирует с 1998 года и управляется в рамках международного партнерства между США, Россией, Европейским космическим агентством, Японией и Канадой.
Ранее NASA объявляло о намерении поддерживать работу станции как минимум до 2030 года, в то время как Россия изначально планировала выйти из проекта после 2024 года. Однако в 2022-2024 годах стороны продолжили координацию полетов и обмен экипажами, несмотря на геополитическую напряженность, передает «Радиоточка НСН».
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