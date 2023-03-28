В Казахстане приземлился аппарат поврежденного корабля «Союз-22»

Спускаемый аппарат поврежденного космического корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в Казахстане в районе города Жезкаган. Аппарат вернулся на землю без экипажа, космонавты остаются на Международной космической станции (МКС).

На борту «Союза» находятся грузы весом 218 кг, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Об этом «Роскосмос» сообщил в своем Telegram-канале.