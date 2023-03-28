В Казахстане приземлился аппарат поврежденного корабля «Союз-22»
Спускаемый аппарат поврежденного космического корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в Казахстане в районе города Жезкаган. Аппарат вернулся на землю без экипажа, космонавты остаются на Международной космической станции (МКС).
На борту «Союза» находятся грузы весом 218 кг, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Об этом «Роскосмос» сообщил в своем Telegram-канале.
Корабль стартовал с Байконура в сентябре прошлого года. Он доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. В декабре на нем произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.
Экипаж вернется на Землю на «Союзе МС-23» в сентябре, космонавты пробудут на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.
Попадание микрометеороида в пристыкованный к МКС космический корабль весьма маловероятно, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает НСН.
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